Sachsen weitet Genderverbot an Schulen aus

In Sachsen wird das Genderverbot auch auf Partner von Bildungseinrichtungen ausgeweitet. Christian Ohde/imago

Sachsens Kultusministerium hat seine Vorgaben zu geschlechtergerechter Sprache ausgeweitet. Das 2021 erlassene Genderverbot an Schulen gilt jetzt auch für Kooperationspartner von Bildungseinrichtungen. So soll auch bei Projekten mit Dritten das Gendern im Schriftverkehr untersagt werden. Vereine, Verbände oder Organisationen, die künftig im Auftrag vom Kultusministerium oder Landesamt für Schule und Bildung mit Schulen zusammenarbeiten, müssen eine Genderklausel unterschreiben.

Sachsens Kultusministerium belaufe sich hierbei auf das Regelwerk des Rates der deutschen Rechtschreibung. Wie ein Sprecher des CDU-geführten Ministeriums am Dienstag betonte, geht das Verbot von Gender-Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt in schulischen Einrichtungen mit einer anderen Empfehlung einher: Um eine verständliche Sprache für alle zu gestalten, solle auf Paar- oder geschlechtsneutrale Formen zurückgegriffen werden.

Genderverbot stößt auf Kritik von links

„Niemandem sollte es vorgeschrieben werden, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden oder das zu unterlassen“, erklärte die Bildungspolitikerin der Linken im Landtag, Luise Neuhaus-Wartenberg, in einer Mitteilung. Das Ministerium sende ein „fatales Signal“. Wegen einer Formalie würden wichtige Verbündete ausgeschlossen, die helfen könnten, Werte von Demokratie, Toleranz und Vielfalt zu vermitteln.



SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel konstatierte: „Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist – übertriebenes Gendern oder der übertriebene Kampf dagegen.“ Was dagegen wirklich dringend sei, sei die Beseitigung des Lehrermangels.