Bildungssenatorin liest vor Kitakindern in Alt-Moabit

Berlin -Zum bundesweiten Vorlesetag hat Bildungs- und Familiensenatorin Astrid-Sabine Busse Kitakindern vorgelesen. Die SPD-Politikerin kam am Freitagvormittag in die Evangelische Kindertagesstätte St. Johannis der Gemeinde Tiergarten in Alt-Moabit. Busse las dort die erste Geschichte aus dem Buch „Kunterbunte Vorlesegeschichten“ mit dem Titel „Wir können das! Teilen und abwechseln“. Die Kitakinder durften selbst einen Wunsch äußern und entschieden sich für diese Geschichte.