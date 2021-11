Düsseldorf - US-Sängerin Billie Eilish (19) erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für ihr Engagement in Sachen Klimaschutz. Das haben die Organisatoren am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt. Die Auszeichnung soll am kommenden Freitag vom deutschen Astronauten Matthias Maurer an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) virtuell „überreicht“ werden.

Die Musikerin setze sich öffentlich für den Klimaschutz und für mehr Nachhaltigkeit ein. Außerdem bemühten sie und ihr Team sich aktiv darum, ihre Tourneen so „grün“ wie möglich zu gestalten. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für ökologisches und soziales Engagement wird zum 14. Mal vergeben.