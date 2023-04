Billie Eilish jammert „Never Felt So Alone“: Warum ist der Megastar so schlimm down?

Überraschend meldet sich Billie Eilish in einem neuen Song zu Wort. Die Lines klingen etwas besorgniserregend. Alles in Ordnung im Hause Eilish?

„I never felt so alone, felt so alone, na-na“, schmachtet Billie Eilish. Kurz darauf ist von einer Flasche Alkohol die Rede und vom Kranksein. Muss man sich Sorgen machen um das Wohlbefinden Billie Eilishs? Wenn man den Song „Never Felt So Alone“ des R&B-Stars Labrinth hört, auf dem Billie Eilish wesentliche Vocal-Passagen beisteuert, könnte es zumindest so wirken.

Doch wovon handelt der Song wirklich? Im Grunde von zwei Leuten, die einander kennenlernten. Einer (oder eine) von beiden denkt, man könnte beste Freunde sein – das Gegenüber will (oder kann) indes erst mehr und dann doch weniger. Es kommt zum Abschied, der in der Zeile „never felt so alone“ kulminiert, garniert mit besagtem Alkohol, aber auch „schizo“, also Verrücktsein. Es klingt besorgniserregend.

So überraschend der Song für viele am 7. April sicher kommt: Im Soundtrack der queeren Jugend-Serie „Euphoria“ tauchte die zart instrumentierte Electronica-Ballade in einer Vorversion schon auf. Billie Eilish und Labrinth haben auch einen etwa einminütigen Outtake des Songs schon live gespielt bei einem Billie-Eilish-Konzert im Dezember 2022. Billie Eilish wirkte bester Dinge. Soweit man das von außen beurteilen kann. Man muss wohl doch trennen zwischen der real existerenden Billie Eilish und dem fiktiven lyrischen Ich im Song „Never Felt So Alone“. Offenbar geht mit dem (von Billie Eilishs Bruder Finneas produzierten) Song nämlich sogar ein Traum in Erfüllung.

Das zumindest hat Labrinth auf dem digitalen Radiosender Apple Music 1 erzählt: Er sei ein großer Fan von Billie Eilish – und habe dann von ihr erfahren, dass sie ebenfalls seit Jahren begeistert seine Musik höre. Was für eine Freude! Perfektes Match also für eine Zusammenarbeit.

„Never Felt So Alone“ erscheint übrigens nicht bloß als On-off-Single, sondern ist auch Teil von Labrinths kommendem Album „Ends & Begins“. Oscar-Preisträgerin Billie Eilish kann man seit dem 17. März zudem auf Amazon Prime Video in Donald Glovers Horrorkomödien-Serie „Swarm“ sehen, in der es um krankhaftes Anhimmeln von Popstars geht. Auch dies natürlich rein fiktiv. Mehr oder weniger.