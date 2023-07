Shopping-Anbieter Temu belegt derzeit Platz Eins in den Gratis-Charts der App Stores – auch im deutschsprachigen Raum. Aber was kann die App und warum ist sie überhaupt so heiß begehrt?

Temu ist ein Online-Marktplatz, der vor etwa einem Jahr in Amerika gegründet wurde und Produkte besonders günstig anbietet. Dabei ist Temu ähnlich aufgebaut wie Wish.com, eine chinesische Webseite, die bei Schnäppchenjägern beliebt ist. Anders ist allerdings, dass Temu garantiert, die Ware innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Bestellen Verbraucher bei ähnlichen Anbietern wie Wish.com, dauert der Versand in der Regel mehrere Wochen. Nun verspricht die neue Seite, die Ware innerhalb einer Woche oder sogar kürzer an westliche Verbraucher zu liefern.

Nutzer uneins: Ist Temu vertrauenswürdig?

Doch ob die Bestellung überhaupt beim Empfänger landet, ist oftmals fraglich. Auf dem Bewertungsportal Trustpilot warnen einige Nutzer vor dem digitalen Marktplatz. Insgesamt haben über 30 Prozent der Nutzer demnach schlechte Erfahrungen gemacht und bewerteten Temu mit nur einem Stern von fünf. Beklagt wurden meist fehlende Produkte oder auch mangelnde Qualität. Ein Nutzer schrieb verärgert:

„Zur Ware: Viel billiger Schrott, unleserliche Beschreibungen, man muss schon sehr gezielt kaufen. Die permanenten Werbemails nerven! Temu hat Kontakt aufgenommen und an den Kundendienst verwiesen, eine Lachnummer! Temu ist nicht zu empfehlen! Ich glaube auch, die Temu App spioniert den Rechner aus.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dem gegenüber stehen allerdings auch massenhaft gute Bewertungen. Beispielsweise erklärte ein Nutzer: „Kaufe gerne dort ein, kann die negativen Posts nicht teilen, bei mir kam alles schnell und pünktlich an und die Sendungsverfolgung klappt auch einwandfrei, und ich kann meinerseits nicht behaupten das da alles Chinaschrott ist, ich jedenfalls bestelle dort wieder.“ Insgesamt landet der Anbieter Temu bei Trustpilot bei einer Gesamtbewertung von 3,4 von 5 Sternen.

Billigpreise: Temu hat günstigere Angebote als die Konkurrenz

Wer auf der Webseite bestellt, zahlt für die meisten Produkte oft nur einen Bruchteil des Preises, der in einem westlichen Geschäft aufgerufen werden würde. Beispielsweise kosten 13 Make-Up-Pinsel knapp zwei Euro und Bluetooth-Kopfhörer vier bis fünf Euro. Hierzulande sind diese Produkte größtenteils deutlich kostspieliger. Ein vergleichbares Pinsel-Angebot ist auf der Plattform Amazon für knapp 20 Euro zu haben. Der Reiz von Temu liegt dabei wohl bei der riesigen Produktpalette und den Billigpreisen. Angeboten wird fast alles, vom Aquarium-Zubehör bis hin zum Hochzeitskleid.

Um den Absatz anzukurbeln, greift Temu auch offenbar auf eine ausgeklügelte Marketingkampagne zurück. Wie das amerikanische Time Magazin berichtet, werden Nutzer in den sozialen Netzwerken mit Shopping-Guthaben belohnt, wenn sie zahlende Kunden anlocken.

Kritik hagelt es auch wegen Bedenken beim Datenschutz. Nach Angaben des der amerikanischen Webseite für IT-Sichterheit Compass ist die Nutzung von Temu möglicherweise mit Risiken verbunden. Demnach fordert die App auf einem Smartphone über 20 Berechtigungen an – einschließlich des Zugriffs auf Bluetooth- und Wi-Fi-Netzwerkinformationen. Das bereite Anlass zur Sorge.