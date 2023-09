Elon Musk soll sein Satellitenkommunikationsnetz Starlink im letzten Jahr ausgeschaltet haben, um einen ukrainischen Angriff auf die russische Flotte zu vereiteln. Das berichtete der Sender CNN und beruft sich auf eine Passage der neuen Biografie von Walter Isaacsons über Elon Musk, welche dem Sender exklusiv vorliegt. Die Biografie soll am 12. September erscheinen. Die Passage zeigt die mutmaßlichen Verflechtungen des Milliardärs in den Ukraine-Krieg.

Demnach soll Musk seine Ingenieure im letzten Jahr dazu angehalten haben, die Satelliten in der Nähe der Krim abzuschalten. Es sei so ein Angriff von ukrainischen Marinedrohnen auf die russische Flotte an der Krim gescheitert. Die Drohnen hätten die Verbindung verloren und seien „harmlos an Land gespült“ worden, heißt es.

Ukraine-Krieg: Starlink für Drohnenangriffe verwendet

Elon Musk hatte das Kommunikationsnetz Starlink nach der Störung der ukrainischen Mobilfunk- und Internetnetze durch Russland geliefert. Die Ukraine sollte damit weiter auf Onlinedienste zugreifen können. Das System erlangte für das ukrainische Militär große Bedeutung und wurde zur Koordinierung von Drohnen genutzt, was laut Isaacsons dazu führte, dass Musk seine Entscheidung überdachte.

Laut der Biografie befürchtete Musk, dass Russland auf einen ukrainischen Angriff auf die Krim mit Atomwaffen reagieren würde. Er erwartete in dem Falle einer erfolgreichen Attacke ein „Mini-Peal-Harbour“, zitiert CNN das Buch. Demnach wurde Musk von Offiziellen der Ukraine, den USA und vom russischen Botschafter kontaktiert.

Musk sei zwar von den Marinedrohnen beeindruckt gewesen, war wohl aber auch der Meinung, dass die Ukraine nun zu weit gehe und so eine strategische Niederlage einleite. „Starlink war nicht dazu gedacht, in Kriege verwickelt zu werden. Es ging darum, dass die Leute Netflix schauen und sich entspannen, für die Schule online gehen und gute, friedliche Dinge tun können, statt Drohnenangriffe durchzuführen“, zitiert Isaacsons Elon Musk.