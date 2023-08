Biontech-Aktie schießt in die Höhe: Das können Anleger in Zukunft erwarten

Die an die neuen Corona-Varianten angepassten Impfstoffe stehen wohl kurz vor der Auslieferung. Das beschert offenbar auch der Aktie des Mainzer Herstellers Biontech einen gehörigen Aufwind. Innerhalb einer Woche kletterte das Wertpapier an der Börse fast zehn Prozent in die Höhe. Am Montagnachmittag stand der Kurs bei über 106 Euro – ein Tagesplus von fast fünf Prozent.

Das Grün im Depot dürfte für Langzeit-Anleger eine nette Abwechslung sein, denn im vergangenen Jahr verbuchte Biontech auf dem Parkett ein Minus von über 29 Prozent und pendelte sich so im tiefroten Bereich ein. Lohnt sich also nach der Durststrecke der Aktienkauf?

Analysten zufolge ist nicht unbedingt viel mehr Luft nach oben. Experten der amerikanischen Investmentbank Jefferies setzten das Kursziel auf 108 US-Dollar (etwa 99,25 Euro). Die Deutsche Bank sieht dagegen etwas mehr Potenzial und legt sich in der Analystenschätzung auf 120 US-Dollar (etwa 110,30 Euro) fest. Die Privatbank Berenberg veröffentlichte sogar ein Kursziel von 200 US-Dollar (183,83 Euro). Für die positive Einschätzung und den Kurssprung dürften auch die aktuellen Neuigkeiten verantwortlich sein.

Neuer Corona-Impfstoff im September? Das sagt Biontech

Laut einem Bericht der Ärzte-Zeitung, der sich auf den Mainzer Hersteller Biontech beruft, soll der Impfstoff wohl vorbehaltlich der behördlichen Zulassung im September ausgeliefert werden. Den Angaben zufolge sollen die neuen Impfstoffe zudem in der Handhabung einfacher werden. Biontech und Pfizer haben ihren Impfstoff an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasst, von XBB stammt auch die derzeit in Deutschland zirkulierende Variante EG.5 ab.

Biontech will die Impfstoffe außerdem erstmals in sogenannten Einzeldosisbehältnissen ausliefern. Ärzte können sie damit einfacher verimpfen, heißt es. Bislang wurden die Impfstoffe in Fläschchen mit mehreren Dosen und nur begrenzter Haltbarkeit nach der Öffnung ausgeliefert.

Der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Wolfgang Ritter, empfahl allen über 60-Jährigen sowie weiteren Angehörigen von Risikogruppen von den neuen Impfangeboten Gebrauch zu machen. „Letzendlich ist es so, dass die vulnerablen Gruppen und Patienten ab 60 ihre Impfungen nochmal auffrischen sollten“, sagte Ritter dem Bayerischen Rundfunk. Er verwies auch auf den wieder festzustellenden Anstieg der Zahl der Corona-Infektionen. Grundsätzlich besorgniserregend sei dies aber nicht.