Biontech plant größte Übernahme in seiner Firmengeschichte Künstliche Intelligenz wird in der Forschung immer wichtiger. Das gilt auch bei der Suche nach Immuntherapien. Biontech will sich in diesem Bereich verstärken. dpa

Ugur Sahin und Özlem Türeci stehen bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Mainz auf der Bühne. Beide gehören zu den Gründern des Mainzer Unternehmens Biontech. dpa/Frank Rumpenhorst

Mainz -Das Pharmaunternehmen Biontech will ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes britisches Start-up übernehmen. Mit einer geplanten Vorabzahlung von rund 362 Millionen Pfund (410 Millionen Euro) in bar und Biontech-Aktien wäre die Übernahme von InstaDeep die größte in der bisherigen Firmengeschichte, wie das Mainzer Unternehmen mitteilte.