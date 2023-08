Bis zu 30 Grad und Sonne in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam -Hohe Temperaturen und viel Sonne erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Montag zeitweise Wolkenfelder am Himmel auf, meist wird es aber sonnig. Regen wird nicht erwartet - bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. Nachts bleibt es klar, später verdichtet sich die Wolkendecke. Weiterhin bleibt es trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 12 und 17 Grad ab.

In Nord- und Ostbrandenburg liegt nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz die Waldbrandgefahrenstufe bei zwei und ist damit gering. In der Südhälfte besteht die Warnstufe drei und somit eine mittlere Waldbrandgefahr. Zu den Landkreisen mit der Warnstufe drei gehören unter anderem Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Havelland und Dahme-Spreewald.

Der DWD stellt die Daten bereit. In die Berechnung fließen etwa Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und die Niederschlagsrate ein. Die meisten Feuer im Wald entstehen nach Angaben von Experten durch menschliches Handeln.