Bis zu 30 Jahre: Russen und Amerikanern droht Haft wegen Verstoß gegen Sanktionen

Das Bundesgericht in der US-Stadt Brooklyn hat ein Verfahren gegen eine Gruppe von fünf Russen und zwei Amerikanern eingeleitet. Ihnen wird vorgeworfen, trotz bestehender Russland-Sanktionen heimlich Militär- und sogenannte Dual-Use-Technologien, die also sowohl im militärischen als auch um zivilen Bereich genutzt werden, für Russland beschafft zu haben. Eine entsprechende Mitteilung wurde vom US-Justizministerium am Dienstag veröffentlicht. Die USA sowie die EU hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Exporte der militärischen sowie der Dual-Use-Güter nach Russland verboten.

Alle Angeklagten werden in Verbindung mit Serniya Engineering und Sertal LLC gebracht, zwei in Moskau ansässigen Unternehmen, die „unter der Leitung russischer Geheimdienste operieren, um fortschrittliche Elektronik und ausgeklügelte Testausrüstung für den militärisch-industriellen Komplex und den Forschungs- und Entwicklungssektor Russlands zu beschaffen“. Sie hätten sich verschworen, so der konkrete Vorwurf, um in den USA hergestellte taktische Munition, elektronische Komponenten für die Entwicklung von Atom- und Hyperschallwaffen und Quantencomputern sowie Tausende von 6,5-mm-Geschosse über Estland nach Russland zu importieren und so die Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen zu umgehen. Einer der Angeklagten unter dem Namen Konoshchenok wurde am 27. Oktober an der estnischen Grenze zu Russland von der Grenzkontrolle gestoppt. Konoshchenok wird verdächtigt, für den Geheimdienst FSB zu arbeiten.

„Das Justizministerium und unsere internationalen Partner werden keine kriminellen Machenschaften tolerieren, um die Kriegsanstrengungen des russischen Militärs zu stärken“, kommentierte Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Drei Personen seien bereits in U-Haft. Werden sie schuldig gesprochen, drohen ihnen bis zu 30 Jahre Haft.