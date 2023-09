Julian Nagelsmann soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM zu alter Stärke führen. Der frühere Coach von Bayern München hat am Freitag in Frankfurt einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024 unterschrieben und damit bis nach der Heim-EM. Dies bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag. Der 36-Jährige folgt damit als jüngster Bundestrainer der Nachkriegsgeschichte dem am 10. September freigestellten Hansi Flick.

„Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen“, sagte Nagelsmann in der Mitteilung.

Debüt wird Nagelsmann in den USA ab dem 9. Oktober geben

Julian Nagelsmann wurde vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH einstimmig bestätigt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler hatten ihn als neuen Mann vorgeschlagen. Zuvor war der noch bis 2026 laufende Vertrag von Nagelsmann beim FC Bayern, wo er im März freigestellt worden war, aufgelöst worden. Als Co-Trainer stehen Nagelsmann der frühere Nationalspieler Sandro Wagner (35) und sein langjähriger Vertrauter Benjamin Glück (37) zur Seite.

Sein Debüt wird Nagelsmann auf der US-Tour (ab 9. Oktober) geben. Dort trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober (21 Uhr MEZ/RTL) in Hartford auf die USA und am 18. Oktober (2 Uhr MEZ) in Philadelphia auf Mexiko.