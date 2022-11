BKA warnt vor Zunahme des Rauschgifthandels in Deutschland Rauschgifthändler benutzen für ihre Geschäfte immer mehr das Internet und Social-Media-Kanäle. Die Ermittler des BKA beobachten auch vermehrt große Lieferung... Bernd Glebe , dpa

Sichergestelltes Kokain wird bei der Pressekonferenz des Bundeskriminalamtes (BKA) zur Rauschgiftkriminalität gezeigt. Boris Roessler/dpa

Wiesbaden -Der Drogenhandel nimmt in Deutschland zu. „Wir sehen in Deutschland eine große Nachfrage nach Rauschgift“, sagte die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes (BKA), Martina Link, am Donnerstag in Wiesbaden. Es gebe viele Tätergruppen, die mit Rauschgift im großen Stil handelten. Das sei ein ernstzunehmendes Problem in Deutschland. Insgesamt sank die Zahl der bundesweiten Rauschgiftdelikte 2021 im Vergleich zum Vorjahr aber um 1,3 Prozent.