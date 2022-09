Nach den tödlichen Schüssen in der Bar „Black Diamond“ in der Offenbacher Innenstadt fahndet die Polizei nach dem Täter. Gesucht wird ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren, der einen schwarzen Pullover, eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Baseball-Kappe trug, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Er sei am Sonntagabend nach Zeugenaussagen mit einem weißen Fahrzeug zu der Bar gefahren und habe dort gezielt auf eine Personengruppe geschossen. Dabei tötete er einen 48-Jährigen und verletzte einen 45-Jährigen schwer. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Hintergrund sei bisher unklar.

Offenbach am Sonntagabend: Ein 48-Jähriger stirbt durch Schüsse

Zu der tödlichen Schussabgabe war es nach Angaben der Polizei gegen 20.15 Uhr gekommen. Der Zustand des Schwerverletzten sei unverändert, er befinde sich im Krankenhaus, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht weiter Zeugen, die Auskünfte zu der Tat oder dem Flüchtenden und seinem Fahrzeug geben können.

Zur Fahndung nach dem Täter war am Sonntagabend ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der über der Innenstadt kreiste und zu besorgten Anfragen von Anwohnern führte. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich zu meiden und keine Anhalter mitzunehmen.

Die Bar in der City von Offenbach war am späten Sonntagabend weiträumig mit Flatterband abgesperrt, im Inneren waren Polizistinnen und Polizisten zu sehen. Ein Polizeiauto sperrte die Straße daneben ab. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, auch die Bundespolizei war im Einsatz. Mit Taschenlampen suchte man die benachbarten Bahngleise ab.

Die Kriminalpolizei fragt nach der Tat in Offenburg Wer war am Wochenende 10./11.09. in der „Black-Diamond“ Bar in der Hebestraße?

Wer kann Hinweise zu dem Täter, der Tatkleidung oder der Tatwaffe geben?

Wer kann Hinweise zur Flucht des unbekannten Täters geben?

Wer kann Hinweise zu einem weißen Fahrzeug geben, welches am Sonntagabend, gegen 20.15 Uhr, vor der „Black Diamond“ Bar kurzfristig abgeparkt war?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 06980981234.