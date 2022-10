Auf der dänischen Ostsee-Insel Bornholm ist es am Montagmorgen zu einem vollständigen Blackout gekommen. Wie der ortsansässige Energieversorger BOEF um 8.35 Uhr mitteilte, sei um 7.50 Uhr infolge eines Kabelbruchs auf der gesamten Insel der Strom ausgefallen. Die Ursache des Schadens an einem Seekabel zwischen Bornholm und dem schwedischen Festland sei bislang unklar. Zuletzt stand die Insel vor allem wegen ihrer Nähe zu den Unterwasser-Lecks an den Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 im Fokus der Öffentlichkeit. EU und NATO gehen inzwischen fest von einem Sabotageakt aus.

Ob es sich auch bei dem – mittlerweile teilweise behobenen – Stromausfall auf Bornholm um einen gezielten Anschlag handeln könnte, sei zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig festzustellen, teilte die Betreibergesellschaft Trefor am Montag mit. „Es ist wichtig zu sagen, dass wir noch nicht wissen, was passiert ist“, sagte Unternehmenssprecherin Anya Palm der finnischen Tageszeitung Hufvudstadsbladet. „Es gibt keinen Grund für Spekulationen“. Es könne sich bei dem Blackout auch um einen „ganz normalen“ Stromausfall handeln, so Palm. Derzeit arbeite man daran, die Versorgung auf der Insel schnellstmöglich wiederherzustellen.

Hela den danska ön Bornholm är sedan 8-tiden på morgonen utan ström. Bornholms Energi og Forsyning (Boef) bekräftar avbrotten och har satts i beredskap. https://t.co/hzA4RgxSnd — Hufvudstadsbladet (@hblwebb) October 10, 2022

Bornholm: Ein Drittel der Bevölkerung noch immer ohne Strom

In einem Status-Update um kurz nach 10 Uhr verkündete der Energieanbieter Energinet via Twitter, dass etwa zwei Drittel der rund 40.000 Einwohner Bornholms inzwischen wieder mit Strom versorgt seien. Innerhalb der nächsten zwei Stunden solle das gesamte Stromnetz der Insel wieder stehen. Auch beim lokalen Anbieter BOEF rechne man einer Eilmeldung zufolge mit einer Rückkehr zum Normalzustand bis etwa 12.00 Uhr.

Strømafbrud Bornholm: Energinet og TREFOR ØST arbejder på at genoprette elforsyningen, 2/3 af forbrugerne har fået strøm igen og resten forventes at have strøm indenfor 2 timer.

Strømafbrud Bornholm: Energinet og TREFOR ØST arbejder på at genoprette elforsyningen, 2/3 af forbrugerne har fået strøm igen og resten forventes at have strøm indenfor 2 timer.

Årsagen til fejlen er endnu ukendt og Energinet arbejder på højtryk for at lokalisere problemet. — Energinet (@EnerginetDK) October 10, 2022

Nachdem Ende September insgesamt vier Lecks in den Nord-Stream-Pipelines nahe Bornholm gefunden wurden, befindet sich die gesamte Ostsee-Region noch immer in erhöhter Alarmbereitschaft. Während EU und NATO von einem Sabotageakt ausgehen, wies Kremlchef Wladimir Putin eine russische Beteiligung bereits als „dumm und absurd“ zurück. Erst am Sonntag haben Bundespolizei und Marine eine gemeinsame Ermittlungsmission vor Bornholm gestartet, um die Ursache der Gaslecks zu klären.