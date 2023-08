Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) hat wegen der massenhaften Ausbreitung von Blaualgen am Freitag davor gewarnt, an den Badestellen Lieper Bucht, Grunewaldturm, Kleine Badewiese und Breitehorn in der Unterhavel zu baden. Außerdem rät das Amt davon ab, an der Badestelle Schmöckwitz in der Dahme zu schwimmen.

Dort, wo besonders viele Algen im Wasser seien, gebe es meistens auch Blaualgen und damit auch deren Toxine im Wasser, hieß es. Laut Lageso können die Algen bei empfindlichen Personen Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen. Zudem erschwerten die vielen Algen und die damit einhergehende geringe Sichttiefe Rettungsmaßnahmen.

Schwimmen in Berlin: Lageso erinnert an Baderegeln bei hoher Algendichte

Weiter weist das Lageso darauf hin, dass die Algen wegen Wind und Strömung schnell auch zu anderen Badestellen gelangen können.

