„Blaulichtgottesdienst“ erinnert an Lebensretter

Potsdam -In Brandenburg sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Staatskanzlei 64 Polizisten, Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes während ihres Berufslebens gestorben. Bei einem „Blaulichtgottesdienst“ in der Potsdamer Nikolaikirche wurde am Samstag an sie erinnert. Auf Einladung von Polizeipräsident Oliver Stepien und der Seelsorge nahmen unter anderem Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Innenminister Michael Stübgen (CDU) und der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, teil.