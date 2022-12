Kurz vor der Silvesternacht haben Diebe in Neukölln offenbar eine ganze Wagenladung Feuerwerk gestohlen. Der Einbruch war wohl eine Minutensache.

Blitzeinbruch bei Lidl in Neukölln: Wohl Rollwagen mit Feuerwerk gestohlen

In Berlin-Neukölln wurde ein Einbruch verübt. Die Diebe haben offenbar eine ganze Wagenladung an Feuerwerkskörpern gestohlen.

Morris Pudwell

Mehrere Personen sollen Donnerstagnacht gegen 23 Uhr gewaltsam in den Lebensmitteldiscounter Lidl in der Glasower Straße eingedrungen sein. Bei dem Einbruch in Berlin-Neukölln wurden offenbar Feuerwerkskörper gestohlen.

Wie ein Reporter von vor Ort mitteilte, hebelte die Gruppe zunächst die Glastüren auf. Daraufhin begaben sie sich sofort zum Feuerwerk und entkamen – nach ersten Informationen – mit einem Rollwagen voller Knaller und Raketen durch den Notausgang. Zeugen teilten mit, dass der Einbruch keine fünf Minuten gedauert haben soll. Berichte über verletzte Personen gab es nicht.

Polizeieinsatzkräfte begehen den Tatort. Morris Pudwell

Die Täter entkamen mit dem sperrigen Gefährt, von dem bisher jede Spur fehlt. Eine Nahbereichsabsuche nach den Tätern und dem Rollwagen blieb offenbar erfolglos. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.