Blitz-Kandidatur abgelehnt: Vernau wird nicht RBB-Intendantin bleiben

Der RBB-Rundfunkrat hat eine Kandidatur von Interimsintendantin Katrin Vernau für die Intendantenwahl am 16. Juni abgelehnt. Bei einer außerordentlichen Sitzung des Rundfunkrates am Donnerstag in Berlin wurde ein entsprechender Antrag auf Erweiterung der Kandidatenliste um Vernau mehrheitlich abgelehnt, wie der Vorsitzende des Gremiums, Oliver Bürgel, nach der Abstimmung mitteilte.

Zur Wahl einer Indendantin oder eines Intendanten hatte eine Findungskommission in den vergangenen Wochen aus 50 Bewerbungen zuletzt drei Kandidatinnen und einen Kandidaten vorgeschlagen. Sie sollten sich am Donnerstagabend dem Rundfunkrat vorstellen. Vernau wäre die fünfte Kandidatin gewesen.

Keine offizielle Einreichung: Vernau hielt neue Bewerbung nicht für nötig

Die RBB-Interimsintendantin hatte sich im Rahmen der Ausschreibung nicht offiziell als Kandidatin beworben, weil sie „keine neue Bewerbung“ sei, wie sie am Donnerstag in der Rundfunkratssitzung erneut betonte. Aber sie sei gerne bereit, ihre Arbeit fortzusetzen.

Vor dem Beschluss des Rundfunkrates gab es eine Debatte unter anderem über mögliche Anfechtungsgründe gegen eine Erweiterung der Kandidatenliste nach Ende der Bewerbungsfrist. Als Kandidaten für das Intendantenamt sollten sich am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung die frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer (50), die Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, Juliane Leopold (40), die frühere Vodafone-Managerin Heide Baumann (50) und der derzeitige Programmdirektor von Radio Bremen, Jan Weyrauch (55), dem Rundfunkrat vorstellen.