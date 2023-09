Aktivisten der Letzten Generation haben am Freitagmorgen erneut mehrere Straßen in Berlin blockiert. In Schöneberg klebten sich sieben Menschen auf der Hauptstraße fest. Die Hauptstraße Ecke Dominicusstraße ist nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen gesperrt. Mehrere Buslinien werden umgeleitet, betroffen sind die 187, die 248, die M48 und die M85.

Nach Angaben des Verkehrsstudios Berlin gibt es auch auf dem Tempelhofer Damm in Höhe der A100 eine Blockade.

Die Polizei berichtet zudem, dass sich mehrere Menschen in Prenzlauer Berg, auf der Schönhauser Allee Ecke Eberswalder Straße auf der Straße festgeklebt haben. Ebenso betroffen sei die Storkower Straße Ecke Greifswalder Straße. Einsatzkräfte seien bereits vor Ort, um die Blockierer vom Asphalt zu lösen.

aktuell gibt es wieder mehrere Blockaden im Stadtgebiet. U.A. in #Schöneberg, #Tempelhof und #PrenzlauerBerg haben sich Personen auf der Straße festgeklebt, hier kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Unsere Kolleg. sind bereits vor Ort & lösen die… pic.twitter.com/TdvywrG72k — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 29, 2023

Letzte Generation: Protest gegen Bürgerrat

Die Letzte Generation teilte mit, die Blockaden seien ein Protest gegen den aktuellen Bürgerrat. Der vom Bundestag eingesetzte Bürgerrat berät ab Freitag zum Thema „Ernährung im Wandel“. Die Fragestellung und die Rahmenbedingungen gehen der Letzten Generation nicht weit genug. Das ihrer Ansicht nach wichtigste Thema, die „Klimakatastrophe“, werde dabei nicht besprochen.

Die Klimagruppe kritisiert, dass der Bundestag zu den Ergebnissen des Rats keine Stellungnahme abgeben müsse und so nicht klar werde, welchen Einfluss der Bürgerrat auf die politischen Entscheidungen habe. Stattdessen fordert die Gruppe einen Gesellschaftsrat, dessen Maßnahmen als Gesetzesvorhaben in das Parlament gelangen.