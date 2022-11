Blockade von Lkw mit Windrad-Bauteil auf B1: Straße frei Ein festgefahrener Lastwagen mit einem geladenen Windrad-Bauteil, der seit Mitternacht die B1 in Lichtenow (Landkreis Märkisch-Oderland) Richtung Müncheberg ... dpa

Das Windrad-Bauteil blockiert die B1. Annette Riedl/dpa

Lichtenow -Ein festgefahrener Lastwagen mit einem geladenen Windrad-Bauteil, der seit Mitternacht die B1 in Lichtenow (Landkreis Märkisch-Oderland) Richtung Müncheberg blockiert hatte, ist befreit worden. Die Bundesstraße sei am Donnerstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden, teilte die Polizei mit. Ein Bergungsunternehmen hatte über Stunden versucht, den Lkw samt Ladung von der Fahrbahn am Ortseingang zu räumen. Der Sattelzug hatte sich an einer Mittelinsel an der rechte Straße festgefahren, die Zugmaschine wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.