„Letzte Generation“ in Berlin: Klima-Demos vor Bundestags-Bürogebäuden

Klimaschutz-Demonstranten haben versucht, Zufahrten zu Bundestags-Bürogebäuden in Berlin zu blockieren. Zwei kleinere Gruppen von Demonstranten saßen am Donnerstagmorgen an zwei Stellen auf Straßen vor den Gebäuden, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach Angaben der Aktivisten klebten sich einige Demonstrationsteilnehmer am Eingang der Tiefgarage auf die Straße.

Drei Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ saßen demnach auf der Zufahrt zum Paul-Löbe-Haus in der Otto-von-Bismarck-Allee. Vier weitere Demonstranten vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in der Adele-Schreiber-Krieger-Straße. Nach Angaben der Aktivisten konnten sie Politikerinnen und Politiker bei der Aktion direkt mit ihren Forderungen konfrontieren.

Protestaktionen seit Wochen in mehreren Städten

Auch in Ludwigsburg in Baden-Württemberg waren die Unterstützerinnen und Unterstützer der Letzten Generation am Donnerstagmorgen aktiv und klebten sich im Berufsverkehr auf die Straße.

Seit Anfang 2022 blockiert die „Letzte Generation“ Straßen in Berlin und anderen Großstädten, um für eine radikale Klimawende zu kämpfen. Hinzu kamen Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien, an Flughäfen und an Ölpipelines. Am Dienstag wurden Wohnungen von elf Mitgliedern in verschiedenen Bundesländern durchsucht. Dabei ging es um Aktionen der Klimaschützer gegen die Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs.