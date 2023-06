Blutiges Gesicht: Helene Fischer bei Konzert verletzt, Auftritt abgebrochen

Helene Fischer musste am Sonntagabend aufgrund einer Verletzung das Konzert in Hannover abbrechen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatte sich der 38-jährige Schlagerstar bei einer Trapeznummer die Nase blutig geschlagen.

Stell Dir vor, du gehst mit deiner Schwester zum #Helene #Fischer Konzert und es wird nach 40 Minuten abgebrochen, weil Helene sich verletzt hat. 😢😢😢

(Gute Besserung, Helene!)

PS: ⬇️ das bekommt man geboten. 😔 pic.twitter.com/l42wixawpY — Anna Hesse (@anna_hesse) June 18, 2023

Der Unfall passierte ausgerechnet während ihres Songs „Wunden“. Das Gerät sei gegen Fischers Nase gestoßen. „Es gab ein komisches Geräusch“, so ein Konzertbesucher zur Bild-Zeitung. Der Schlager-Star brachte die Nummer noch zu Ende. Dann entschuldigte sie sich für den Abbruch, der aus medizinischen Gründen aber absolut notwendig sei. Kurz darauf ging das Licht in der ZAG-Arena an. Das Ganze passierte etwa 45 Minuten nach Beginn der Veranstaltung.

Die Sängerin sei in ärztlicher Behandlung, wie eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation mitteilte. „Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, hieß es weiter.