Bluttat in Spandau: 21-Jähriger angeschossen und schwer verletzt

Der junge Mann musste am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden.

In Berlin-Spandau ist ein 21-Jähriger durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 23.40 Uhr in die Berthold-Schwarz-Straße nach Haselhorst alarmiert. Zeugen sollen mehrere Schüsse gehört haben und anschließend beobachtet, wie eine Person in Richtung Gartenfelder Straße humpelte.

Die Polizisten fanden einen 21-Jährigen mit einer blutenden Schusswunde am Knie. Nach der Erstversorgung kam der Mann in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Am Tatort konnten mehrere Patronenhülsen sichergestellt werden. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.