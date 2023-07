US-Popstar Britney Spears ist nach Medienberichten und eigenen Angaben in Las Vegas von Sicherheitspersonal des französischen Basketballprofis Victory Wembanyama ins Gesicht geschlagen worden. Sie habe Wembanyama in einem Restaurant erkannt und ihm auf die Schulter getippt, woraufhin dessen Sicherheitspersonal ihr „einen Schlag ins Gesicht“ verpasst habe, schrieb Spears am Donnerstag im Online-Netzwerk Instagram. Der Basketballprofi selbst sagte Journalisten, eine Person habe ihn „von hinten gepackt“, er habe erst Stunden später erfahren, dass es sich um Spears gehandelt habe.

Die Polizei in Las Vegas erklärte am Donnerstag, sie habe den Vorfall untersucht, bisher habe sie keine Festnahmen vorgenommen oder Beteiligte vorgeladen. Wembanyama befand sich für eine Trainingseinheit vor einem Vorbereitungsspiel auf die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in Las Vegas. Bei einem Restaurantbesuch wurde er von mehreren Fans entdeckt - und von Britney Spears.

Wembanyama: „Vorher beschlossen, nicht stehen zu bleiben“

Sie habe sich Wembanyama nur genähert, um ihn „zu seinem Erfolg zu gratulieren“, schrieb Spears auf Instagram. Sie sei so heftig getroffen worden, dass sie „fast zu Boden gestoßen“ worden sei und ihr die Brille aus dem Gesicht gefallen sei.

Der Basketballspieler erklärte, er habe vor seinem Restaurantbesuch mit dem Sicherheitspersonal beschlossen, nicht stehenzubleiben, um keine Menschenansammlung entstehen zu lassen. Er habe mitbekommen, dass die Sicherheitskräfte die Person, die ihn gepackt habe, weggeschubst hätten - wisse aber nicht, wie resolut sie dabei vorgegangen seien.

Spears’ Ehemann Sam Asghari schrieb in Online-Netzwerken, seine Frau sei „angegriffen“ worden. Das „gewalttätige Verhalten eines außer Kontrolle geratenen Sicherheitsmitarbeiters sollte keinen Schatten auf die Leistung eines großartigen jungen Mannes werfen“, ergänzte er mit Blick auf Wembanyama.