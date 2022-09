Der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann hat sich zum Skandal beim öffentlich-rechtlichen rbb geäußert. In einem Interview mit dem Medienmagazin DWDL sagte Böhmermann: „Es wäre ja alles besser zu ertragen, wenn das Programm geil wäre. Wenn die ARD eine coole Programminnovation nach der anderen veröffentlicht und alle sagen würden ‚Hut ab, nicht schlecht‘.“

Ausgelöst wurde der Skandal nach Berichten über Vetternwirtschaft in der Führungsetage des Senders. Intendantin Patricia Schlesinger war daraufhin zurückgetreten. Böhmermanns ZDF-Sendung Magazin Royale kehrt an diesem Freitag aus der Sommerpause zurück.

Böhmermann spottet über den ARD-Vorsitzenden

„Da hat man halt wenig Argumente für zwei Dienstwagen und Bonuszahlungen, wenn Deutschlands beste Journalistinnen und Journalisten lieber private Kollektive gründen als sich im öffentlich-rechtlichen Sender zuhause zu fühlen“, so der Satiriker weiter. Der Sparkurs betreffe das Programm, nicht die „Wandbegrünung in der Repräsentationsetage“.

Böhmermann spottet in dem Interview auch über en ARD-Vorsitzenden Tom Buhrow: Dieser habe in einem Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk gesagt, dass er festgestellt habe, „leider“ auch einen Dienstwagen mit Massagesitzen zu besitzen. Böhmermann dazu: „Nicht jeder dahergelaufene Intendant muss so viel Geld ausgeben.“