Boeing verbucht weiteren Milliardenverlust Boeing kommt nicht aus der Krise. Der US-Luftfahrtriese ächzt unter hohen Kosten – im vergangenen Vierteljahr geriet die Bilanz tief ins Minus. dpa

Boeing muss einen Quartalsverlust von 3,3 Milliarden US-Dollar verbuchen. dpa/Joel Lerner/Xinhua

Arlington -Probleme im Rüstungsgeschäft haben den US-Flugzeugbauer Boeing im dritten Quartal erneut tief in die roten Zahlen gebracht. Vor allem gestiegene Kosten und technische Probleme beim Tankflugzeug für die US-Luftwaffe, der Präsidentenmaschine Air Force One, einer Tarnkappendrohne und einem Schulflugzeug führten zu einem Quartalsverlust von 3,3 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Mrd Euro), wie Boeing in Arlington mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte sich das Minus auf lediglich 132 Millionen Dollar belaufen.