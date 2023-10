In Neukölln wollte sich auch am Samstag die aufgeheizte Stimmung aufgrund des Israel-Kriegs nicht beruhigen: Nach dem Verbot pro-palästinensischer Versammlungen kam es abermals zu Auseinandersetzungen von Jugendlichen und der Polizei, unter anderem auf der Sonnenallee. Hier wurden einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur nach teils heftige Böller gezündet, kleinere Gruppen skandierten immer wieder „Free Palestine“.

Die Gruppen, die sich nach den Verboten in Neukölln zusammen gefunden haben, umfassten demnach zehn bis 25 Menschen; sie lieferten sich mit den Beamten ein „Katz-und-Maus-Spiel“. Die Situation am Samstagabend sei durch die Polizei allerdings unter Kontrolle geblieben. Stadtweit waren nach Polizeiangaben rund 260 Kräfte im Einsatz.

Vorangegangen waren den Auseinandersetzungen unter anderem die Verbote einer geplanten Demonstration in Kreuzberg am Samstagvormittag sowie alle Ersatzveranstaltungen bis zum 20. Oktober. Am Samstagnachmittag wurde außerdem eine Versammlung von rund 50 Teilnehmenden am Brandenburger Tor unterbunden. Dabei hatte es sich einem Polizeisprecher zufolge um einen Nachholtermin einer pro-palästinensischen Demonstration gehandelt, die bereits vergangene Woche hatte stattfinden sollen.