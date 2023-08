Bombe in Beelitz-Heilstätten erfolgreich entschärft

Beelitz -Im Beelitzer Ortsteil Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) ist am Donnerstag eine bei Bauarbeiten gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht worden. Die Bombe wurde am Nachmittag kontrolliert in einer Grube gesprengt, wie Stadtsprecher Enrico Bellin berichtete. Menschen kamen bei dem Einsatz nach Angaben der Stadt nicht zu Schaden.

Wegen der notwendigen Entschärfung des Blindgängers wurden Bellin zufolge am Donnerstag die Anwohner in einem Sperrkreis um die Fundstelle aufgefordert, sofort ihre Wohnungen zu verlassen. Wie viele Menschen davon betroffen waren, konnte er nicht sagen. Die Anwohner wurden über Sirenen und die Nina-Warnapp informiert.

Eine Gefahr für Menschen oder die Gebäude im Baugebiet bestand nicht, wie der Sprecher betonte. Dennoch müsse der Sperrkreis aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.