Nach einem Bombenalarm ist das Terminal 2 am Kopenhagener Flughafen Kastrup nun wieder geöffnet. Erst am Vormittag berichteten dänische Medien in einer Eilmeldung, dass ein Passagier beim Check-in zugegeben hatte, eine Bombe in seinem Gepäck zu haben. Nachdem das lokale Bombenentschärfungsteam Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) anrückte und die verdächtige Tasche untersuchte, stellte sich aber heraus, dass der verdächtige Mann nur einen „harmlosen Scherz“ machen wollte, sein Gepäck ungefährlich war.

Zuvor wurde das gesamte Terminal weiträumig abgesperrt, Reisende und Angestellte in einen sicheren Bereich außerhalb des Flughafens evakuiert. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und sei bereits von der Polizei identifiziert worden. Details wolle man aktuell aber nicht preisgeben. Schwedische Medien berichten aber, dass es sich um einen schwedischen Staatsbürger handelt.

Vi har afspærret et område ved Terminal 2 i Københavns Lufthavn pga. en mistænkelig taske. Ejeren er tilbageholdt, mens tasken undersøges #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 29, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Polizeisprecher: „Das mussten wir sehr ernst nehmen“

Ein Sprecher der Kopenhagener Polizei sagte der dänischen Zeitung Politiken zuvor, dass der Verdächtige beim Check-in gesagt habe, dass er „eine Bombe habe. Das mussten wir selbstverständlich sehr ernst nehmen.“ Für den Scherz muss sich der Mann nun verantworten, die Polizei ließ über Twitter mitteilen, dass sie ihn wegen Bedrohung anzeigen werde.

Gleichzeitig betonte die Sicherheitsbehörde über die sozialen Medien, dass „Leute aufhören sollten, über solche Dinge zu scherzen“.

Inwieweit der Flugverkehr am Hauptstadtflughafen eingeschränkt worden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.