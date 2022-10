Bombendrohung auf TikTok: Lufthansa-Flieger muss notlanden

Die Maschine sollte ursprünglich von New York nach München fliegen. Eine Bombendrohung in dem sozialen Netzwerk führte zur Notlandung.

Eine Lufthansa-Maschine ist am Montagmorgen wegen einer Bombendrohung auf dem sozialen Netzwerk TikTok notgelandet. Das Flugzeug mit der Kennung D-AIHP war ursprünglich vom New Yorker Flughafen JFK nach München unterwegs. Wie die Bild-Zeitung berichtete, musste die Maschine jedoch in Paris notlanden.

Hintergrund der Notlandung ist ein auf Tiktok veröffentlichtes Video, in dem die Maschine per Flugtracker verfolgt wird. In einem der Kommentare schrieb ein unbekannter Nutzer: „Ich habe eine Bombe in diesem Flugzeug platziert“.

Tiktok-Nutzer drohen juristische Folgen

Das Flugzeug landete daraufhin am Charles de Gaulle-Flughafen in Paris. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung: „Der Grund für das vorsorgliche Ausweichen nach Paris war eine mögliche Sicherheitslage.“

Eine Bombe wurde glücklicherweise nicht an Bord gefunden. Dem unbekannten Tiktok-Nutzer drohen nun drastische Folgen: „Eine Ausweichlandung – speziell auf einem Langstreckenflug – kann generell leicht Kosten bis zu einer sechsstelligen Höhe auslösen,“ so der Sprecher der Lufthansa.