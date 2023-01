Kampfjets eskortieren Ryanair-Flug

Eine Passagiermaschine von Ryanair setzt zum Landeanflug an.

Eine Passagiermaschine von Ryanair setzt zum Landeanflug an. dpa/Boris Roessler

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair ist nach einer Bombendrohung sicher in Athen gelandet. Nach dem Eintritt in den griechischen Luftraum sei das Flugzeug von zwei griechischen Kampfjets eskortiert worden, sagten Behördenvertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor war das Flugzeug bereits von ungarischen Militärmaschinen begleitet worden.

„Alle Menschen sind wohlauf und in Sicherheit“, sagte die Sprecherin des Flughafens der griechischen Hauptstadt Elena Dimopoulou am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. An Bord waren 186 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Die Passagiere wurden nach Angaben der Polizei untersucht, die Maschine wurde von Bombenentschärfern überprüft, berichtete die offizielle griechische Nachrichtenagentur ANA. Wie die Flughafen-Sprecherin weiter mitteilte, habe die Polizei nach umfangreichen Kontrollen nichts gefunden.

Bombenentschärfer überprüften die Maschine nach der Landung in Athen. AFP/Louisa GOULIAMAKI

Telefonische Bombendrohung, als sich das Flugzeug über der Slowakei befand

Die Boeing 737 war auf dem Weg von Kattowitz (Katowice) in Polen in die griechische Hauptstadt. Nach polnischen Angaben hatte es eine telefonische Bombendrohung gegeben, als sich das Flugzeug über der Slowakei befand.

„Nach dem Start (...) ging beim Informationszentrum des Flughafens ein Anruf ein, demzufolge möglicherweise ein Sprengsatz an Bord war“, sagte der Sprecher des Flughafens von Kattowitz, Piotr Adamczyk, gegenüber AFP. „Wir haben uns mit der Flugsicherung in Verbindung gesetzt, die dann mit den Piloten Kontakt aufgenommen hat“, fügte er hinzu.

Beim Anflug auf Athen war das Flugzeug aus Sicherheitsgründen über das Meer geleitet worden. Es landete schließlich mit fast zweieinhalb Stunden Verspätung in einem abgesonderten Bereich des internationalen Flughafens von Athen.