Eine Bombendrohung hat am Samstagabend auf einer Bahnstrecke einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zug aus Hamburg musste mit 350 Fahrgästen an Bord gegen 19 Uhr kurz vor Bredstedt (Schleswig-Holstein) auf freier Strecke evakuiert werden, berichtet die Bild-Zeitung. Die Polizei sprach von einer akuten Gefahrenlage, es gab Hinweise auf eine Bombe.

Der Zugverkehr nach Sylt, wo Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) und Journalistin Franca Lehfeldt (33) heute Hochzeit feiern, wurde eingestellt. Die Bundespolizei war mit Spezialkräften im Einsatz. Sie durchsuchten den Zug eine Stunde lang. Alle Fahrgäste wurden mit Bussen zum nächsten Bahnhof gefahren. Wie die Bahn auf Twitter mitteilte, wurden zwischen Bredstedt und Husum acht Busse für den Pendlerverkehr eingesetzt.

Um 20 Uhr dann die Entwarnung: Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Streckensperrung wurde wieder aufgehoben.

Behördliche Maßnahme beendet, Streckensperrung zw. #Bredstedt <> #Husum aufgehoben. Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung vor Abfahrt! — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) July 9, 2022

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz unter den Hochzeitsgästen auf Sylt

Lindner und Lehfeldt hatten am Samstagnachmittag in der Kirche St. Severin auf Sylt geheiratet. Etwa eine Stunde dauerte die Trauung, dann trat das Brautpaar aus der Kirche, wo es von seinen Gästen empfangen wurde.

Zu den Gästen gehörten Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Frau die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD), Bundestagsvize Wolfgang Kubicki (FDP) und CDU-Chef Friedrich Merz. Auch der Journalist und Welt-Herausgeber Stefan Aust und der durch die TV-Sendung „Die Höhle des Löwen“ bekannte Unternehmer Frank Thelen gehörten zu den Gästen.

Am Abend sollte groß in der „Sansibar“ zwischen Rantum und Hörnum am Sylter Nordseestrand weiter gefeiert werden.