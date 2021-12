Berlin - Am kommenden Sonntag (12. Dezember) wird eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Berlin-Gesundbrunnen entschärft. Der Blindgänger wurde auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses an der Iranischen Straße gefunden. Das Krankenhaus wird für die Entschärfung komplett evakuiert.

Anwohner in einem Kreis von 500 Metern um die Fundstelle müssen ihre Wohnungen und den Sperrkreis bis spätestens 6 Uhr am Sonntag verlassen. Darauf weisen die Bezirksämter Mitte und Reinickendorf, die Polizei und die Feuerwehr hin. Etwa 15.000 Menschen sind betroffen. Polizeibeamte werden ab dem frühen Morgen die Gegend evakuieren, bevor die Bombe im Tagesverlauf entschärft werden soll.

Der abgesperrte Bereich wird durch folgende Straßen begrenzt: Norden: Residenzstraße / Reginhardstraße

Osten: Osloer Straße / Drontheimer Straße

Süden: Reinickendorfer Straße / Nauener Platz

Westen: Seestraße / Groninger Straße

Am 19.11. wurde bei Bauarbeiten eine amerikanische 250kg-#Weltkriegsbombe in #Mitte gefunden. Spezialisten unseres #LKA haben sie gesichert und sie soll am Sonntagvormittag, den 12.12. entschärft werden. Dazu wird ein 500m-Sperrkreis eingerichtet. Weitere Infos folgen.

^tsm https://t.co/oeTe12sOBY pic.twitter.com/w9tevbZy8i — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 7, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Anwohner werden in den kommenden Tagen mit Flugzetteln über die bevorstehenden Evakuierungsmaßnahmen informiert. Wer die Möglichkeit hat, wird gebeten, am 12. Dezember bei Freunden oder Angehörigen unterzukommen. Für diejenigen, die dies nicht können, stellt das Bezirksamt Mitte Alternativunterkünfte bereit. Die Bürger werden gebeten, für die Zeit der Evakuierung wichtige persönliche Gegenstände, Medikamente, Windeln etc. für mindestens zwölf Stunden mitzunehmen. Die Mitnahme von Haustieren in die Unterkünfte ist nicht möglich.

Folgende Sammelpunkte für Menschen, die eine Alternativunterkunft benötigen, sind eingerichtet 1. Osloer Straße 36-37, 13359 Berlin

2. Reinickendorfer Str. ggü. 71-73, 13347 Berlin

3. Seestraße 80, 13347 Berlin

Bitte finden Sie sich am 12.12.2021 bis spätestens 11.30 Uhr an den Sammelpunkten ein. Shuttle-Busse bringen Sie dann zu den Unterkünften.

Für Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder die sich in Quarantäne befinden, wird es gesonderte Unterbringungsmöglichkeiten geben. Sie sollen sich an die Hotline des Bezirksamtes Mitte (s.u.) wenden.

Bettlägerige Menschen oder Menschen, die Menschen im Sperrkreis kennen, die sich nicht alleine helfen können, sowie soziale und Pflegeeinrichtungen sollen ihren Unterstützungsbedarf an die Hotline des Bezirksamtes Mitte melden.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Nachbarn zu informieren, insbesondere wenn diese hör- oder sehgeschädigt sind oder es Sprachbarrieren gibt. Die Bezirksämter Mitte und Reinickendorf sowie die Polizei Berlin werden am Tag der Bombenentschärfung fortlaufend über den Stand der Maßnahmen informieren.

Die Bezirksämter Mitte und Reinickendorf haben eine Hotline für die Betroffenen eingerichtet. Sie ist vom 8. bis 11. Dezember von 9 bis 15 Uhr und am 12. Dezember von 7 bis 18 Uhr unter der Nummer: 030/ 9018 46 660 oder per E-Mail unter bombenfund@ba-mitte.berlin.de erreichbar.

Es wird empfohlen, Fahrzeuge außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken. Während der Sperrmaßnahmen ist mit starken Verkehrseinschränkungen insbesondere auf den Verkehrsachsen B96 (Reinickendorfer Straße) und Osloer Straße zu rechnen. Es wird gebeten, das Gebiet am 12. Dezember weiträumig zu umfahren. Der öffentliche Nahverkehr (U-Bahn, Tram) wird während des Einsatzes in dem Bereich eingestellt.