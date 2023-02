Potsdam: Drei Weltkriegsbomben gefunden, Entschärfung am Donnerstag

Bei einer systematischen Munitionssuche sind im Forst an der Michendorfer Chaussee in Potsdam drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut der Stadt Potsdam sollen die Sprengkörper US-amerikanischer Herkunft am Donnerstag gesprengt werden.

Ab 8 Uhr morgens soll dafür rund um die Fundorte ein rund 1300 Meter großer Sperrkreis errichtet werden. Das Waldgebiet an der Bundesstraße B2 muss dafür gesperrt werden. In dem zu evakuierenden Gebiet befinden sich nur zwei Häuser, allerdings müssen auch ein Tierheim, ein Sandtagebau, eine Holzverarbeitung sowie der Sowjetische Ehrenfriedhof in Potsdam geräumt werden.

Der Verkehr der Regionalbahn-Linie RB22 wird ab 9 Uhr unterbrochen. Die Busse der Linien 608, 643 und X43 fahren ab 8.30 Uhr die offizielle Umleitung über Caputh. Der Auto-, Rad- und Fußverkehr wird an der Ortsumgehung Michendorf nach Caputh über die Templiner Straße umgeleitet.