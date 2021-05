Potsdam - Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag in der Potsdamer Innenstadt entdeckt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde der Blindgänger auf dem Gelände des ehemaligen Tramdepots in der Heinrich-Mann-Allee gefunden. Am Mittwoch soll die Weltkriegsbombe entschärft werden.

Um den Fundort wird ein Sperrkreis von rund 800 Metern eingerichtet. Etwa 3000 Menschen, die innerhalb des Sperrkreises leben, müssen diesen bis Mittwoch, 12. Mai 2021, 8 Uhr verlassen haben.

Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem das Viertel Am Brunnen, die Kolonie Daheim, die Staatskanzlei Brandenburg sowie mehrere Ministerien, Landesämter, die Bundespolizei, ein Pflegeheim, das Humboldt-Gymnasium und die beiden Kindertagesstätten „Nuthewinkel“ und „Potsdam-Kids“.

Landeshauptstadt Potsdam Sperrkreis für die Bombenentschärfung am 12. Mai 2021

Der Sperrkreis befindet sich innerhalb des Bereiches Friedrich-List-Straße, Nuthestraße, Horstweg, Waldstraße, Albert-Einstein-Straße und Hauptbahnhof. Sowohl der Hauptbahnhof als auch die Nuthestraße, Horstweg und Friedrich-List-Straße bleiben für den Fahrzeugverkehr geöffnet.

Während der Sperrung steht die Turnhalle am Biesamkiez als Aufenthaltsort für Betroffene zur Verfügung. Personen, die nicht selbstständig den Sperrkreis verlassen können, werden gebeten, sich frühzeitig bei der Potsdamer Feuerwehr unter (0331) 370 1216 zu melden, um einen Transport für Mittwoch zu bestellen.