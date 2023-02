Bombenentschärfung am Hauptbahnhof Cottbus Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Cottbuser Hauptbahnhof kommt es an diesem Dienstag (7.2.) zu Einschränkungen für Anwohner und im Verkehr. Etw... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Cottbus -Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Cottbuser Hauptbahnhof kommt es an diesem Dienstag (7.2.) zu Einschränkungen für Anwohner und im Verkehr. Etwa 3800 Anwohnerinnen und Anwohner müssen dafür um 8.00 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der etwa 100 Kilo schwere Sprengkörper mit russischem Zünder wurde bei Bauarbeiten nahe des Wasserturms entdeckt. Ob die Fliegerbombe durch eine Sprengung unschädlich gemacht werden muss, war am Montag nach Angaben der Stadt noch unklar.