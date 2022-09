In Berlin-Moabit wird an diesem Montag (ab 8 Uhr) eine bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe entschärft. Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort müssen ab dem frühen Morgen das Gebiet verlassen, wie die Berliner Verkehrszentrale mitteilte. Insgesamt seien 9000 Menschen, die dort wohnen oder arbeiten, betroffen. Die Evakuierung der Gegend mit Wohnhäusern, aber auch vielen Gewerbebetrieben, Firmensitzen und Büros, soll mehrere Stunden dauern. Das Bezirksamt Mitte richtet Sammelstellen ein, Shuttle-Busse fahren dorthin.

Die 50-Kilogramm-Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Sickingenstraße westlich der Beusselstraße gefunden. Am Montag soll sie kontrolliert gezündet und so entschärft werden. Es komme zu „starken Beeinträchtigungen des ÖPNV“, teilte die Berliner Verkehrszentrale mit. Unter anderem werde der S-Bahnverkehr auf der Ringbahn zwischen Beusselstraße und Jungfernheide unterbrochen. Auch zahlreiche Buslinien sind laut Bezirksamt betroffen.

In Moabit-West wird am Montag, 26. September 2022, eine Bombe entschärft. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Evakuierungsmaßnahmen➡️ https://t.co/S7Wq7lgXO6 pic.twitter.com/ZpayCTncvD — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) September 23, 2022

