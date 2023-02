Bombenfund am Cottbuser Hauptbahnhof In der Nähe des Wasserturms am Cottbuser Hauptbahnhof ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mit... dpa

Cottbus -In der Nähe des Wasserturms am Cottbuser Hauptbahnhof ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, wurde der etwa 100 Kilo schwere Sprengkörper bei Bauarbeiten entdeckt. Am nächsten Dienstag soll der Blindgänger entschärft oder gesprengt werden.