In Berlin ist bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wurde am Samstag südöstlich der Autobahn 115 (Avus) in einer Kleingartenanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entdeckt, wie die Polizei am Abend via Twitter mitteilte.

Bei Bauarbeiten in der Kleingartenanlage #Hundekehle in Charlottenburg-Wilmersdorf (südöstlich der AVUS) wurde eine 500kg #Weltkriegsbombe gefunden.

Spezialisten des #LKA entschärfen sie voraussichtlich Sonntagvormittag.

Autobahn & @SBahnBerlin müssen dafür gesperrt werden.

Der Blindgänger soll am Sonntagvormittag durch Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft werden, wie es weiter hieß. Autobahn und S-Bahn werden demnach während der Entschärfung gesperrt. Anwohner sind nicht betroffen, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte. In der Nähe der Kleingartenanlage befindet sich die S-Bahnstation Grunewald.