Bombensprengung: Avus in Berlin wird kurzzeitig gesperrt

Eine entschärfte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Dienstag auf dem Sprengplatz in Berlin-Grunewald gesprengt. Die Avus muss dafür am Morgen kurzzeitig gesperrt werden, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt. Autofahrer müssen entsprechend aufpassen.

Um circa 10 Uhr wird die #A115 kurzzeitig in beiden Richtungen zwischen Hüttenweg und Spanische Allee für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der #Kronprinzessinnenweg ist bereits ab etwa 09:15 Uhr gesperrt.