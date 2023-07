Bootsfahrer entdeckt leblose Frau im Caputher See

Caputh -Der Fahrer eines Sportbootes hat auf dem Caputher See (Landkreis Potsdam-Mittelmark) den Körper einer leblosen Schwimmerin entdeckt. Der Mann brachte die Frau am Sonntagabend ans Ufer, alarmierte die Polizei und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Rettungskräfte setzten die Maßnahmen demnach fort, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der 72-Jährigen feststellen. Die Polizei ermittelt nach der Todesursache. Aktuell werde von einem Badeunfall ausgegangen, hieß es.

Es wäre nicht das einzige Badeunglück an diesem Wochenende in Brandenburg: Am Sonntag ertrank ein sechsjähriges Mädchen im Rangsdorfer See im Landkreis Teltow-Fläming. Das Mädchen sei am Sonntag gegen 15.30 Uhr von seinen Eltern als vermisst gemeldet und am Abend von Rettungskräften leblos aus dem See südlich von Berlin geborgen worden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar.