Bootssaison: Wasserschutzpolizei kündigt Kontrollen an

Potsdam -Zum Start in die Bootssaison hat die Wasserschutzpolizei verstärkte Kontrollen angekündigt. „Wir erwarten auch in diesem Jahr einen hohen Andrang von Wassersportbegeisterten und Erholungssuchenden auf den Brandenburger Gewässern“, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Brandenburg, Maike Schönefeld, der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass viele unerfahrene Bootsführer mit führerscheinfreien Booten unterwegs seien und kaum Kenntnisse von den Regeln auf den Wasserstraßen hätten. „Neben Wassermotorrädern und dem Charterverkehr stehen daher die erlaubnisfreien Wasserfahrzeuge im Fokus unserer Maßnahmen.“