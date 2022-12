Boris Becker ist zurück: Erster kompletter Tag in Freiheit Nach seiner Entlassung aus der Haft in Großbritannien ist Boris Becker zurück in der Heimat. Was will er mit der zurückgewonnenen Freiheit anfangen? dpa

London/Leimen -Für den früheren Tennis-Star Boris Becker ist am Freitag der erste komplette Tag in Freiheit nach seinem knapp achtmonatigen Gefängnisaufenthalt angebrochen. Noch 24 Stunden zuvor hatte der 55-Jährige den Tagesanbruch im Huntercombe-Prison in England erlebt. Nun ist er wieder in Deutschland und ein freier Mann.