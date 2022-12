Boris Becker: „Natürlich war ich schuldig“ Nach monatelanger Haft in Großbritannien ist Boris Becker wieder in Deutschland. Er gibt dem Sender Sat.1 ein Interview - und überrascht mit einem Schuldeing... dpa

ARCHIV - «Natürlich war ich schuldig»: Boris Becker. Frank Augstein/AP/dpa

München -Tennis-Star Boris Becker hat sich nach seiner Haftentlassung öffentlich zu seiner Schuld bekannt. „Natürlich war ich schuldig“, sagte der 55-Jährige in einem Interview beim Sender Sat.1. Er habe in 4 Punkten - von 29, die ihm ursprünglich vorgeworfen worden waren - vor Gericht in London verloren. „Und gerad beim vierten Punkt - als ich Gelder von meinem Firmenkonto genommen habe - hat mich die Jury in London schuldig gesehen.“ Hinzu seien drei weitere Punkte gekommen - etwa, dass er sein Haus in Leimen, in dem seine Mutter lebt, geheimgehalten habe.