Boris Becker wird auf der Berlinale erwartet – mit Film über sich

ARCHIV - Der damalige deutsche Tennisprofi Boris Becker in Aktion in Wimbledon. Foto: Wolfgang Eilmes/dpa/Archivbild dpa

Rund zwei Monate nach seiner Entlassung aus einem englischen Gefängnis wird Ex-Tennisstar Boris Becker am Sonntag auf der Berlinale erwartet. Bei einer Pressekonfernz (10.10 Uhr) zu dem Film „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ von Regisseur Alex Gibney soll er Fragen von Journalisten beantworten. Der Film feiert im Anschluss (15 Uhr) Premiere.

Becker-Film beginnt kurz vor Verurteilung

Für „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ hat Regisseur Gibney Becker 2019 und 2022 interviewt, wenige Tage vor dessen Verurteilung. Becker war Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Mitte Dezember war er nach 231 Tagen hinter Gittern freigekommen, Grund war eine Sonderregelung für ausländische Häftlinge.

Die Berlinale zählt mit Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals. Sie war am Donnerstag eröffnet worden. In den rund anderthalb Wochen sollen insgesamt rund 280 Filme gezeigt werden. Im Wettbewerb laufen am Sonntag drei weitere von insgesamt 19 Beiträgen, unter anderem „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ von Margarethe von Trotta. Die Hauptrolle darin spielt Vicky Krieps („Corsage“).