London - Der britische Premierminister Boris Johnson ist erneut Vater geworden. Seine Frau Carrie Johnson brachte am Donnerstagmorgen ein Mädchen zur Welt, wie der Regierungssitz 10 Downing Street mitteilte. Es ist das zweite Kind des Paares, das in diesem Jahr auch geheiratet hatte. „Mutter und Tochter geht es sehr gut“, hieß es in einem Statement. Der konservative Politiker hat nach eigenen Angaben bereits fünf Kinder aus früheren Beziehungen – das neue Baby dürfte also Nummer sieben sein.

Johnsons Nachwuchs kommt zu einer Zeit, in der der Premier politisch stark unter Druck geraten ist. Downing Street sieht sich Vorwürfen gegenüber, dass während des Lockdowns im vergangenen Jahr mehrere Partys in der Regierungszentrale stattgefunden haben sollen. Gleichzeitig verschärfte der 57-jährige Johnson gegen den Widerstand von vielen Abgeordneten seiner eigenen Partei wegen der Omikron-Variante wieder die Corona-Beschränkungen in England.