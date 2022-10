Boris Palmer: Wird er heute in Tübingen endgültig abgewählt?

Im baden-württembergischen Tübingen wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der bundesweit bekannte Amtsinhaber Boris Palmer (Grüne, Mitgliedschaft ruht) steht nach 16 Jahren zum dritten Mal zur Wahl. Der 50-Jährige tritt wegen eines Parteiordnungsverfahrens diesmal als unabhängiger Kandidat an.

Für die Grünen möchte die Kommunalpolitikerin Ulrike Baumgärtner an die Spitze der Stadtverwaltung. Die SPD schickt Sofie Geisel ins Rennen, die in den vergangenen Jahren in leitender Position beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin arbeitete.

Für Palmer, der wegen provokanter Äußerungen zu verschiedenen Themen in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik stand, geht es bei der Wahl auch um seine politische Zukunft. Der Streit über seinen Parteiausschluss wurde zwar im Frühjahr mit einem Kompromiss beigelegt. Palmer kündigte aber an, sich aus der Politik zurückzuziehen, wenn er nicht wiedergewählt wird. Das Verhältnis zu seiner Partei ist weiterhin belastet.