Deutschland und Dänemark stellen Leopard 1A5-Kampfpanzer zur Verfügung, die laut Boris Pistorius in den nächsten Wochen an die Ukraine geliefert werden.

In den kommenden Wochen wird Deutschland dutzende Leopard 1A5-Panzer an die Ukraine liefern. Das kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius einem Interview mit der polnischen Zeitung Rzeczpospolita an. Deutschland und Dänemark stellen der Ukraine derzeit die zweitgrößte Menge an militärischer Ausrüstung im Vergleich zu anderen internationalen Partnern zur Verfügung. Darüber hinaus bildet Deutschland die mit meisten ukrainischen Soldaten aus.

Pistorius wies darauf hin, dass die deutsche Regierung im Mai ein neues Sicherheitspaket in Höhe von 2,7 Milliarden Euro für die Ukraine verabschiedet hat, das den unmittelbaren Bedarf der Ukraine an Rüstungsgütern, insbesondere an IRIS-T SLM-Luftabwehrsystemen, deckt.

Leopard-1-Panzer sollten sogar schon früher geliefert werden

Im Frühjahr hatte die dänische Regierung ein Kooperationsabkommen mit Deutschland und den Niederlanden über die Lieferung von mindestens 100 Leopard-1-Panzern an die Ukraine unterzeichnet. Ursprünglich war geplant, diese Panzer im Frühjahr zu liefern, doch der Zeitpunkt wurde letztendlich auf den Sommer verschoben.

Zusätzlich dazu haben Dänemark und die Niederlande kürzlich Verträge zum Kauf und zur Spende von 14 Leopard-2-Panzern des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall an die Ukraine abgeschlossen. Die Lieferung dieser Panzer ist für Anfang 2024 geplant.