Die Nachfolge von Christine Lambrecht ist geklärt. Boris Pistorius, bisher Innenminister in Niedersachsen, wird neuer Verteidigungsminister. Erste politische Reaktionen.

Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. Das wurde der Berliner Zeitung aus Regierungskreisen bestätigt. Der 62-jährige SPD-Politiker war bisher Innenminister Niedersachsens. Pistorius führte das Amt des Innenministers zehn Jahre. Von 2006 bis 2013 war er Oberbürgermeister Hannovers. Jetzt rückt der in SPD- Kreisen angesehene Politiker in das Bundeskabinett auf.

Der 62-Jährige werde am Donnerstag seine Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten erhalten und im Bundestag vereidigt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag mit. Auf die Personal-Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gab es überwiegend positive Reaktionen, aber auch Kritik am Ende der Parität zwischen Männern und Frauen im Kabinett.

Scholz: „Ein äußerst erfahrener Politiker“

Pistorius sei sei „ein äußerst erfahrener Politiker, der verwaltungserprobt ist, sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt“, sagte Scholz laut einer Mitteilung. Er sei „mit seiner Kompetenz, seiner Durchsetzungsfähigkeit und seinem großen Herz genau die richtige Person“, um die Bundeswehr „durch diese Zeitenwende zu führen“.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor eine schnelle Entscheidung über die Nachfolge von Christine Lambrecht angekündigt, die am Montag zurückgetreten war. Für die Entscheidung erhält Olaf Scholz in den ersten Twitter-Reaktionen viel Lob. Kritik gibt es, weil nach dem Tausch Pistorius für Lambrecht jetzt das Verhältnis von Männern und Frauen in der Bundesregierung nicht mehr stimmt. Die Berliner Grünen werfen Scholz vor, er habe ein Wahlversprechen gebrochen.

Neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius: Er war schon als Innenminister im Gespräch

Der SPD-Mann ist erfahren: Im Kreis der Innenminister von Bund und Ländern hat sich Pistorius in den vergangenen Jahren einen Ruf als kenntnisreicher Fachpolitiker erworben. Auch wenn er stets in Niedersachsen blieb, war er auch an der innenpolitischen Positionierung der Bundes-SPD in Wahlkämpfen und bei Koalitionsverhandlungen beteiligt.

Bei den Innenministerkonferenzen machte es dem als pragmatisch geltenden Pistorius immer sichtlich Freude, sich mit Konservativen wie dem früheren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf offener Bühne zu streiten, schlagfertig, mit spitzen Bemerkungen, aber nie respektlos.

Pistorius wurden immer wieder Ambitionen für ein politisches Amt auf Bundesebene nachgesagt. Es gab beispielsweise Gerüchte, er könnte Bundesinnenminister werden.

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses: Keine Schonfrist

„Er hat keine Schonfrist, wir werden ihm aber konstruktiv die Hand reichen. Er wird daran gemessen werden, ob er die Belange der Truppe vertritt und dem BK-Amt und Ministerium auch Kontra geben kann.“ so Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) gegenüber der Berliner Zeitung.

Gegenüber der Berliner Zeitung gratuliert der FDP-Verteidigungsexperte und Mitglied des Verteidigungsausschusses Dr. Marcus Faber: „Ich gratuliere Herrn Pistorius zur Benennung und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der FDP-Fraktion kann er zählen. Bei den großen anstehenden Aufgaben, von Bundeswehr bis Ukraine, wird er jede Hilfe brauchen können.“

Mehrere Unionspolitiker haben zurückhaltend auf die Nominierung von Boris Pistorius als künftiger Verteidigungsminister reagiert. Dieser sei als Innenminister in Niedersachsen „sehr erfahren“, an der Spitze des Verteidigungsministeriums sei jedoch „auch internationale Erfahrung gefragt“, sagte der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte am Dienstag dem rbb-Inforadio. Darauf sei Pistorius „vielleicht nicht gut vorbereitet“.

Otte fügte hinzu, offensichtlich sei „von der SPD hier in der Bundestagsfraktion niemand in der Lage oder bereit, dieses verantwortungsvolle Amt zu übernehmen“, daher habe ein Landesminister geholt werden müssen. Auch für den CSU-Verteidigungsexperten Florian Hahn ist Pistorius „nicht die erste Wahl“. Vielmehr sei er „eher zweite oder dritte Wahl“, sagte Hahn der Mediengruppe Bayern.

„Das ist eine Besetzung in der B-Mannschaft“ schrieb auch Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul auf Twitter. Hahn und Wadephul kündigten an, angesichts der großen Herausforderungen werde die Union dem neuen Verteidigungsminister nicht die übliche 100-Tage-Frist zur Einarbeitung gewähren können.

Positiver äußerte sich die frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie setze darauf, dass der designierte Verteidigungsminister die anstehenden Herausforderungen im neuen Amt erfolgreich meistern werde, sagte sie der Rheinischen Post und wünschte ihm dafür „alles Gute“.

Kritisch äußerte sich auch AfD-Chefin Alice Weidel. „Die Ernennung von Boris Pistorius zum Verteidigungsminister ist nicht der erhoffte und notwendige Befreiungsschlag für die Bundeswehr nach der desaströsen Amtszeit von Christine Lambrecht, sondern wirkt wie ein Akt der Verzweiflung von Bundeskanzler Olaf Scholz“, sagte sie dem Portal t-online.de