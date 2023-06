Attacke in Bosnien: Kind schießt in Schule auf Lehrer und verletzt ihn schwer

Polizisten am Tatort in Bosnien: In einer Schule bei Tuzla hat ein Kind auf einen Lehrer geschossen. Dabei wurde er schwer verletzt.

In einer Schule im Norden Bosniens hat ein 13-jähriges Kind auf einen Lehrer geschossen. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei nahm noch am Tatort den Schützen fest, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der nordbosnischen Stadt Tuzla bestätigte. Der Angriff geschah am Mittwochmorgen in der städtischen Grundschule der Gemeinde Lukavac bei Tuzla.

Der mutmaßliche Täter sei Ende Juni 2009 geboren und damit noch keine 14 Jahre alt, fügte der Sprecher der Staatsanwaltschaft hinzu. Nach Angaben des Bildungsministers des Kantons Tuzla, Ahmed Omerovic, handle es sich bei dem Kind um einen ehemaligen Schüler der betroffenen Grundschule. Der Junge sei Ende des letzten Semesters aus Disziplinargründen in eine andere Schule versetzt worden. Der Lehrer erlitt durch den Schuss schwere Verletzungen am Hals. Ärzte kämpften im Universitätsklinikum von Tuzla um sein Leben.

Der Fall sorgte in der gesamten Region für Aufsehen, weil erst vor etwas mehr als einem Monat ein 13-Jähriger in einer Schule der serbischen Hauptstadt Belgrad neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen hatte.